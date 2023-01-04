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Циципас и Саккари помогли Греции выйти в полуфинал United Cup
Представители Греции одержали победу в решающем матче
Фото: Tennishead
Мария Саккари и Стефанос Циципас принесли победу Греции в четвертьфинальном матче с Хорватией на United Cup, обыграв Петру Мартич и Борна Гойо.
Сначала Саккари и Циципас выиграли у Мартич и Гойо одиночные встречи, а затем одержали победу в миксте.
Отметим, что именно победа в миксте стала решающей в противостоянии Греции и Хорватии, так как в остальных матчах в одиночном разряде Деспина Папамихаил уступила Донне Векич – 2:6, 0:6, а Стефанос Сакелларидис проиграл Гойо – 4:6, 2:6.
Теперь в полуфинале Греция встретится с Италией, а Польша сыграет с США. Финальная стадия пройдёт 6-8 января в Сиднее.
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