Киченок и Остапенко вышли в полуфинал турнира в Австралии

Людмила Киченок и Елена Остапенко продолжили свое выступление на турнире WTA в Австралии.

Четвертьфинал

Людмила Киченок/Елена Остапенко (Украина/Латвия) - Екатерина Александрова/Чжан Шуай (-/Китай) 5:7, 7:6(4), 10-7

В четвертьфинальном матче они обыграли Екатерину Александрову и Чжан Шуай. В концовке матча украинско-латвийский дуэт отыграл решающие два матчбола. На корте теннисисты провели около двух часов.

За это время теннисистки выполнили два эйса, допустив шесть двойных ошибок, сделали два брейка и проиграли три гейма на своих подачах.

В полуфинале Людмила и Елена сыграют против шестых сеяных американок Эйши Мухаммад и Тэйлор Таунсенд.