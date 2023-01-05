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Киченок и Остапенко вышли в полуфинал турнира в Австралии

Теннис
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Есть шансы побороться за титул

Киченок и Остапенко вышли в полуфинал турнира в Австралии

Фото: wtatennis.com / Автор - Jimmie48

Новина українською

Людмила Киченок и Елена Остапенко продолжили свое выступление на турнире WTA в Австралии.

Четвертьфинал

Людмила Киченок/Елена Остапенко (Украина/Латвия) - Екатерина Александрова/Чжан Шуай (-/Китай) 5:7, 7:6(4), 10-7

В четвертьфинальном матче они обыграли Екатерину Александрову и Чжан Шуай. В концовке матча украинско-латвийский дуэт отыграл решающие два матчбола. На корте теннисисты провели около двух часов.

За это время теннисистки выполнили два эйса, допустив шесть двойных ошибок, сделали два брейка и проиграли три гейма на своих подачах.

В полуфинале Людмила и Елена сыграют против шестых сеяных американок Эйши Мухаммад и Тэйлор Таунсенд.

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В статье: Елена Остапенко Людмила Киченок
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