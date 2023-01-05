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Леся Цуренко успешно преодолела четвертьфинал турнира в Канберре

Теннис
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Украинка оказалась сильнее

Леся Цуренко успешно преодолела четвертьфинал турнира в Канберре

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинская теннисистка Леся Цуренко обыграла представительницу Германии Еву Лис.

1/4 финала. Канберр

Леся Цуренко - Ева Лис 6:2, 5:7, 6:3

Матч продлился 2 часа. За это время украинка допустила семь двойных ошибок, проиграла четыре гейма на своей подаче и сделала семь брейков.

Стоит отметить, что Цуренко впервые дошла до полуфинала с 2020 года, ранее она играла на этой стадии на турнире WTA 125 в Индиан-Уэллсе.

В полуфинальном матче Цуренко сыграет с Джоди Баррейдж из Великобритании.

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В статье: Леся Цуренко
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