Леся Цуренко успешно преодолела четвертьфинал турнира в Канберре

Украинская теннисистка Леся Цуренко обыграла представительницу Германии Еву Лис.

1/4 финала. Канберр

Леся Цуренко - Ева Лис 6:2, 5:7, 6:3

Матч продлился 2 часа. За это время украинка допустила семь двойных ошибок, проиграла четыре гейма на своей подаче и сделала семь брейков.

Стоит отметить, что Цуренко впервые дошла до полуфинала с 2020 года, ранее она играла на этой стадии на турнире WTA 125 в Индиан-Уэллсе.

В полуфинальном матче Цуренко сыграет с Джоди Баррейдж из Великобритании.