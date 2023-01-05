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Леся Цуренко успешно преодолела четвертьфинал турнира в Канберре
Украинка оказалась сильнее
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Леся Цуренко обыграла представительницу Германии Еву Лис.
1/4 финала. Канберр
Леся Цуренко - Ева Лис 6:2, 5:7, 6:3
Матч продлился 2 часа. За это время украинка допустила семь двойных ошибок, проиграла четыре гейма на своей подаче и сделала семь брейков.
Стоит отметить, что Цуренко впервые дошла до полуфинала с 2020 года, ранее она играла на этой стадии на турнире WTA 125 в Индиан-Уэллсе.
В полуфинальном матче Цуренко сыграет с Джоди Баррейдж из Великобритании.
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