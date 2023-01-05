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Новак Джокович может пропустить два турнира серии Мастерс в США
Серб высказался по этому поводу
Фото: The Denver Channel
Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал новость о том, что может пропустить два турнира серии "Мастерс", которые пройдут в США в марте, из-за отсутствия прививки от коронавируса.
"Да, я видел эту информацию, но, по-моему, она ещё не подтверждена. Когда будет объявлено официально, мы сможем поговорить об этом. Я надеюсь сыграть в Индиан-Уэллсе и Майами, но если я не смогу, то не смогу", — приводит слова серба издание Marca.
Напомним, недавно в США подтвердили, что до 10 апреля для въезда иностранцев в страну потребуется подтверждение вакцинации.
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