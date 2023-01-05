  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Новак Джокович может пропустить два турнира серии Мастерс в США
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Новак Джокович может пропустить два турнира серии Мастерс в США

Теннис
(1 голосов)

Серб высказался по этому поводу

Новак Джокович может пропустить два турнира серии Мастерс в США

Фото: The Denver Channel

Новина українською

Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал новость о том, что может пропустить два турнира серии "Мастерс", которые пройдут в США в марте, из-за отсутствия прививки от коронавируса.

"Да, я видел эту информацию, но, по-моему, она ещё не подтверждена. Когда будет объявлено официально, мы сможем поговорить об этом. Я надеюсь сыграть в Индиан-Уэллсе и Майами, но если я не смогу, то не смогу", — приводит слова серба издание Marca.

Напомним, недавно в США подтвердили, что до 10 апреля для въезда иностранцев в страну потребуется подтверждение вакцинации.

По теме
yellow-arrow
Эмма Радукану снялась с матча из-за травмы
yellow-arrow
Леся Цуренко успешно преодолела четвертьфинал турнира в Канберре
yellow-arrow
Киченок и Остапенко вышли в полуфинал турнира в Австралии
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Новак Джокович
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде