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Джокович и Кирьос могут сыграть выставочный матч накануне Australian Open

Теннис
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Об этом рассказал серб

Джокович и Кирьос могут сыграть выставочный матч накануне Australian Open

фото - flashscore.com.ua

Новина українською

Сербский теннисист Новак Джокович рассказал о желании провести выставочный матч с австралийцем Ником Кирьосом за неделю до Australian Open — 2023.

"Мы ведём переговоры с организаторами Открытого чемпионата Австралии, чтобы что-то придумать за неделю до начала турнира. Мы разговаривали с Ником, и я хотел бы с ним сыграть. Он уже согласился, но хочет более короткие сеты. Посмотрим, удастся ли это организовать, я буду рад, если получится. Пока нет стопроцентной гарантии, но, думаю, этот матч с Ником всё-таки состоится, очень его жду", — цитирует Джоковича Sportskeeda.

Ранее Кирьос заявлял, что может сыграть в паре вместе с Джоковичем на нескольких турнирах в 2023 году.

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В статье: Новак Джокович Ник Кирьос
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