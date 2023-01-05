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Одиннадцатая ракетка мира пропустит турнир в Окленде
Он готовится к Australian Open
Фото: Getty Images
Датский теннисист Хольгер Руне пропустит турнир категории ATP-250 в Окленде (Новая Зеландия). Его место в основной сетке турнира займёт представитель США Джеффри-Джон Вулф.
"Хотя мы с нетерпением ждали Окленда, который является фантастически приятным турниром, Хольгер прислушивается к своим тренерам. Они согласны с тем, что план состоит в том, чтобы провести определённый объём тренировок до начала Открытого чемпионата Австралии.
Сейчас Руне тренируется по максимуму, и он уже выглядит намного лучше, чем на первом турнире года. Это дает огромную свободу в игре Хольгеру, когда он уверен, что силен по всем параметрам перед турниром", — сказала мать игрока Анеке Руне.
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