Одиннадцатая ракетка мира пропустит турнир в Окленде

Датский теннисист Хольгер Руне пропустит турнир категории ATP-250 в Окленде (Новая Зеландия). Его место в основной сетке турнира займёт представитель США Джеффри-Джон Вулф.

"Хотя мы с нетерпением ждали Окленда, который является фантастически приятным турниром, Хольгер прислушивается к своим тренерам. Они согласны с тем, что план состоит в том, чтобы провести определённый объём тренировок до начала Открытого чемпионата Австралии.

Сейчас Руне тренируется по максимуму, и он уже выглядит намного лучше, чем на первом турнире года. Это дает огромную свободу в игре Хольгеру, когда он уверен, что силен по всем параметрам перед турниром", — сказала мать игрока Анеке Руне.