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ВИДЕО. Netflix показал трейлер сериала Break Point
В первый день выйдет 5 серий
Фото: sport.ru
Netflix представил трейлер документального сериала Break Point, посвящённого теннисному сезону-2022.
Напомним, что премьера запланирована 13 января. Производством занималась компания Box To Box Films, которая ранее сняла сериал о "Формуле-1" - Drive to Survive.
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