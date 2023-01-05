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ВИДЕО. Netflix показал трейлер сериала Break Point

Теннис
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В первый день выйдет 5 серий

ВИДЕО. Netflix показал трейлер сериала Break Point

Фото: sport.ru

Новина українською

Netflix представил трейлер документального сериала Break Point, посвящённого теннисному сезону-2022.

Напомним, что премьера запланирована 13 января. Производством занималась компания Box To Box Films, которая ранее сняла сериал о "Формуле-1" - Drive to Survive.

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В статье: теннис
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