Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Энди Маррей может завершить карьеру
Теннисист хочет больше времени проводить со своими детьми
Фото: HBW News
Трёхкратный чемпион турниров "Большого шлема", двукратный олимпийский чемпион, британский теннисист Энди Маррей намекнул на завершение карьеры.
"Пока моё тело в порядке и я здоров, буду продолжать соревноваться. Но есть вероятность что это может быть последний раз, мой последний Australian Open, учитывая мой возраст, историю травм и прочее, произошедшее в последние несколько лет. Есть несколько факторов, но самым весомым из них являются дети. Они больше не хотят разговаривать со мной по FaceTime. Это их своеобразный способ наказать меня", — приводит слова Маррея 9News.
Открытый чемпионат Австралии стартует 16 января. Его действующим победителем является испанец Рафаэль Надаль.
Популярное сейчас
- Роналду будет жить с Джорджиной, хотя в Саудовской Аравии это запрещено
- "Желаем вывести Карпаты в элитный дивизион". Черноморец отдал полузащитника в аренду
- Генерал Павлюк – о возможном наступлении РФ на Киев: Сейчас граница с Беларусью – это минные поля
- Марта Костюк о победе над Рыбакиной: Честно говоря, это не тот результат, к которому я готовилась сегодня
- Вратарь-неудачник киевского финала ЛЧ закрутил роман с секс-символом итальянского ТВ. ФОТО
- Соблазнительный Санта и ангел. Как Ирина Морозюк поздравляла поклонников с Новым годом. ФОТО