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Энди Маррей может завершить карьеру

Теннис
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Теннисист хочет больше времени проводить со своими детьми

Энди Маррей может завершить карьеру

Фото: HBW News

Новина українською

Трёхкратный чемпион турниров "Большого шлема", двукратный олимпийский чемпион, британский теннисист Энди Маррей намекнул на завершение карьеры.

"Пока моё тело в порядке и я здоров, буду продолжать соревноваться. Но есть вероятность что это может быть последний раз, мой последний Australian Open, учитывая мой возраст, историю травм и прочее, произошедшее в последние несколько лет. Есть несколько факторов, но самым весомым из них являются дети. Они больше не хотят разговаривать со мной по FaceTime. Это их своеобразный способ наказать меня", — приводит слова Маррея 9News.

Открытый чемпионат Австралии стартует 16 января. Его действующим победителем является испанец Рафаэль Надаль.

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В статье: Энди Маррей
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