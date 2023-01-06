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Марта Костюк не смогла обыграть Онс Жабер в четвертьфинале турнира в Аделаиде
Украинская теннисистка покидает соревнования
Фото: The New Yorker
Марта Костюк завершила выступление на турнире WTA в Австралии. В четвертьфинале она уступила представительнице Туниса Онс Жабер.
Аделаида, Австралия. Четвертьфинал
Марта Костюк (Украина, Q) - Онс Жабер (Тунис, 1) 6:7(5), 5:7
В первом сете украинка вела со счётом 4:1, но упустила преимущество, а во втором сете Костюк и Жабер обменялись брейками, после чего Марта не смогла перевести игру на тай-брейк.
Напомним, что в субботу Костюк стартует в квалификации ещё одного турнира WTA 500 в Аделаиде.
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