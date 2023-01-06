Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Киченок и Остапенко уступили в полуфинале парного турнира в Аделаиде
Украинско-латвийский дуэт упустил победу
Фото: wtatennis.com / Автор - Jimmie48
Украинка Людмила Киченок и латвийка Елена Остапенко уступили в полуфинале турнира WTA в Австралии представительницам США Эйше Мухаммад и Тэйлор Таусенд.
Аделаида, Австралия. Полуфинал
Людмила Киченок/Елена Остапенко (Украина/Латвия, 2) - Эйша Мухаммад/Тэйлор Таунсенд (США, 6) 4:6, 6:1, 8-10
Украинско-латвийский дуэт на решающем тай-брейке вышел вперед, однако не смог удержать преимущество и проиграл шесть следующих розыгрышей.
Теперь теннисисток ждет ещё один турнир WTA 500 в Аделаиде.
Популярное сейчас
- "Современное рабство". Левченко поражен действиями Шахтера в трансфере Мудрика
- Звезда женского футбола стала OnlyFans-моделью и зарабатывает по 500 тысяч фунтов в год. ФОТО
- В ISW назвали реальные причины объявления Путиным "перемирия" на православное Рождество
- Роджер Федерер отказался посещать Australian Open
- Красотка дня. Яркая жена 65-миллионного испанского защитника Челси. ФОТО
- Лучший легионер УПЛ сыграл свадьбу. Его избранница - стоматолог, которая поддерживает Украину - ФОТО