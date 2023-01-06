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Киченок и Остапенко уступили в полуфинале парного турнира в Аделаиде

Теннис
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Украинско-латвийский дуэт упустил победу

Киченок и Остапенко уступили в полуфинале парного турнира в Аделаиде

Фото: wtatennis.com / Автор - Jimmie48

Новина українською

Украинка Людмила Киченок и латвийка Елена Остапенко уступили в полуфинале турнира WTA в Австралии представительницам США Эйше Мухаммад и Тэйлор Таусенд.

Аделаида, Австралия. Полуфинал

Людмила Киченок/Елена Остапенко (Украина/Латвия, 2) - Эйша Мухаммад/Тэйлор Таунсенд (США, 6) 4:6, 6:1, 8-10

Украинско-латвийский дуэт на решающем тай-брейке вышел вперед, однако не смог удержать преимущество и проиграл шесть следующих розыгрышей.

Теперь теннисисток ждет ещё один турнир WTA 500 в Аделаиде.

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В статье: Елена Остапенко Людмила Киченок
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