Экс-первая ракетка мира станет мамой

Бывшая первая ракетка мира в одиночном разряде австралийская теннисистка Эшли Барти сообщила на своей странице в социальной сети о том, что станет мамой.

"2023-й обещает стать лучшим годом. Мы так взволнованы нашим новым приключением", — написала Барти, прикрепив эмодзи маленького ребёнка.

Напомним, что летом Барти вышла замуж за игрока в гольф Гарри Киссика.