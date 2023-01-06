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Экс-первая ракетка мира станет мамой
Об этом написала сама теннисистка
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Бывшая первая ракетка мира в одиночном разряде австралийская теннисистка Эшли Барти сообщила на своей странице в социальной сети о том, что станет мамой.
"2023-й обещает стать лучшим годом. Мы так взволнованы нашим новым приключением", — написала Барти, прикрепив эмодзи маленького ребёнка.
Напомним, что летом Барти вышла замуж за игрока в гольф Гарри Киссика.
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