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Экс-первая ракетка мира станет мамой

Теннис
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Об этом написала сама теннисистка

Экс-первая ракетка мира станет мамой

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывшая первая ракетка мира в одиночном разряде австралийская теннисистка Эшли Барти сообщила на своей странице в социальной сети о том, что станет мамой.

"2023-й обещает стать лучшим годом. Мы так взволнованы нашим новым приключением", — написала Барти, прикрепив эмодзи маленького ребёнка.

Напомним, что летом Барти вышла замуж за игрока в гольф Гарри Киссика.

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В статье: Эшли Барти
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