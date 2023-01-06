Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Марта Костюк отреагировала на поражение в четвертьфинале турнира WTA 500 в Аделаиде
Украинка поблагодарила соперницу
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Марта Костюк прокомментировала свое поражение Онс Жабер в четвертьфинале турнира WTA 500 в Аделаиде.
Напомним, что Марта Костюк не смогла обыграть Онс Жабер в четвертьфинале турнира в Аделаиде
"Первый четвертьфинал в этом году! Продолжаем в том же духе! Спасибо Онс Жабер за отличную битву???? Уже завтра снова на корт ????", - написала украинка в социальных сетях.
Напомним, что уже завтра, 7 января, Костюк сыграет с Шелби Роджерс в квалификации второго турнира WTA в Аделаиде.
Популярное сейчас
- Путинское "перемирие". Враг продолжает обстрелы и наступление на Бахмут, - сводка Генштаба за 6 января
- "Чемпион на поле и в жизни". Шевченко трогательно попрощался с Виалли
- В ISW назвали реальные причины объявления Путиным "перемирия" на православное Рождество
- Марта Костюк о победе над Рыбакиной: Честно говоря, это не тот результат, к которому я готовилась сегодня
- Красотка дня. Яркая жена 65-миллионного испанского защитника Челси. ФОТО
- Вратарь-неудачник киевского финала ЛЧ закрутил роман с секс-символом итальянского ТВ. ФОТО