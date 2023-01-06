Марта Костюк отреагировала на поражение в четвертьфинале турнира WTA 500 в Аделаиде

Украинская теннисистка Марта Костюк прокомментировала свое поражение Онс Жабер в четвертьфинале турнира WTA 500 в Аделаиде.

Напомним, что Марта Костюк не смогла обыграть Онс Жабер в четвертьфинале турнира в Аделаиде

"Первый четвертьфинал в этом году! Продолжаем в том же духе! Спасибо Онс Жабер за отличную битву???? Уже завтра снова на корт ????", - написала украинка в социальных сетях.

Напомним, что уже завтра, 7 января, Костюк сыграет с Шелби Роджерс в квалификации второго турнира WTA в Аделаиде.