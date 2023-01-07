Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Первая ракетка мира пропустит Australian Open
Плохая примета
Фото: Eurosport
Первая ракетка мира, испанец Карлос Алькарас пропустит Открытый чемпионат Австралии 2022. Об этом звезда мирового тенниса сообщил на своей странице в Твиттер.
"Когда я был на пике формы во время предсезонной подготовки, я получил травму из-за случайного, неестественного движения на тренировке. На этот раз это полуперепонковая мышца правой ноги.
Я столько работал, чтобы выйти на лучший уровень для Австралии, но, к сожалению, я не смогу сыграть на турнире в Коойонге и Australian Open.
Это тяжело, но я должен сохранять оптимизм, восстанавливаться и смотреть вперед. До встречи в 2024 году Australian Open" – написал Алькарас.
Напомним, что розыгрыш Australian Open пройдет с 16 по 29 января.
Популярное сейчас
- СМИ: Лунин отказал Аяксу
- ГУР: Россия хочет мобилизовать еще полмиллиона человек
- Кривбасс подпишет украинского защитника
- Роджер Федерер отказался посещать Australian Open
- Лучший легионер УПЛ сыграл свадьбу. Его избранница - стоматолог, которая поддерживает Украину - ФОТО
- Вратарь-неудачник киевского финала ЛЧ закрутил роман с секс-символом итальянского ТВ. ФОТО