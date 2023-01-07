Первая ракетка мира пропустит Australian Open

Первая ракетка мира, испанец Карлос Алькарас пропустит Открытый чемпионат Австралии 2022. Об этом звезда мирового тенниса сообщил на своей странице в Твиттер.

"Когда я был на пике формы во время предсезонной подготовки, я получил травму из-за случайного, неестественного движения на тренировке. На этот раз это полуперепонковая мышца правой ноги.

Я столько работал, чтобы выйти на лучший уровень для Австралии, но, к сожалению, я не смогу сыграть на турнире в Коойонге и Australian Open.

Это тяжело, но я должен сохранять оптимизм, восстанавливаться и смотреть вперед. До встречи в 2024 году Australian Open" – написал Алькарас.

Напомним, что розыгрыш Australian Open пройдет с 16 по 29 января.