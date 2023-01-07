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Марта Костюк проиграла в квалификации Аделаиды 2

Теннис
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Просто устала

Марта Костюк проиграла в квалификации Аделаиды 2

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №69) проиграла в квалификации турнира в Аделаиде 2. Наша спортсменка не смогла выйти в основную сетку турнира и уступила американке Шелби Роджерс (WTA №47).

Счет матча 2-0 (6-3; 6-3) в пользу обидчицы украинки. На счету Роджерс 3 эйса, 6 подряд выигранных очков, 3 из 5 использованных брейков и 1 двойная ошибка.

В финале квалификации Шелби сыграет против победительницы пары Плишкова / Нимайер.

Напомним, что вчера, 6 января, Костюк проиграла в четвертьфинале Аделаиды 1.

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В статье: Марта Костюк
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