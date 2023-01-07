Марта Костюк проиграла в квалификации Аделаиды 2

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №69) проиграла в квалификации турнира в Аделаиде 2. Наша спортсменка не смогла выйти в основную сетку турнира и уступила американке Шелби Роджерс (WTA №47).

Счет матча 2-0 (6-3; 6-3) в пользу обидчицы украинки. На счету Роджерс 3 эйса, 6 подряд выигранных очков, 3 из 5 использованных брейков и 1 двойная ошибка.

В финале квалификации Шелби сыграет против победительницы пары Плишкова / Нимайер.