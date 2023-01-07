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Марта Костюк проиграла в квалификации Аделаиды 2
Просто устала
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №69) проиграла в квалификации турнира в Аделаиде 2. Наша спортсменка не смогла выйти в основную сетку турнира и уступила американке Шелби Роджерс (WTA №47).
Счет матча 2-0 (6-3; 6-3) в пользу обидчицы украинки. На счету Роджерс 3 эйса, 6 подряд выигранных очков, 3 из 5 использованных брейков и 1 двойная ошибка.
В финале квалификации Шелби сыграет против победительницы пары Плишкова / Нимайер.
Напомним, что вчера, 6 января, Костюк
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