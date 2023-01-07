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Ига Швентек не сыграет на турнире в Аделаиде
Причина – травма
Getty Images/Global Images Ukraine
Польская теннисистка, первая ракетка мира Ига Швентек, снялась с турнира в Аделаиде. Причина – травма плеча. Об этом сама спортсменка сообщила на своей странице в Твиттер:
"Как вы все знаете, я люблю играть в Аделаиде и у меня остались только самые лучшие воспоминания об этом турнире. К сожалению, в этом году я вынуждена сняться с турнира в Аделаиде из-за проблем с плечом и усталостью после United Cup. Я очень жалею об этом и надеюсь увидеть вас всех в следующем году" – написала она.
Напомним, что Карлос Алькарас
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