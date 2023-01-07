Сербский теннисист, пятая ракетка мира Новак Джокович вышел в финал турнира в Аделаиде (Австралия).

В матче 1/2 финала соревнований он победил россиянина Даниила Медведева (АТР №7). Счет матча 2-0 (6-3; 6-4) в пользу серба, в активе которого 5 подач на вылет, 5 выигранных очков подряд, 2 из 3 использованных брейков и 3 двойные ошибки.

В решающем поединке за главный титул соревнований Джокович сыграет против американца Себастьяна Корды (АТР №31).