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Джокович вышел в финал турнира в Аделаиде

Теннис
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Победил россиянина

Джокович вышел в финал турнира в Аделаиде

Фото: The Denver Channel

UA-Футбол
Новина українською

Сербский теннисист, пятая ракетка мира Новак Джокович вышел в финал турнира в Аделаиде (Австралия).

В матче 1/2 финала соревнований он победил россиянина Даниила Медведева (АТР №7). Счет матча 2-0 (6-3; 6-4) в пользу серба, в активе которого 5 подач на вылет, 5 выигранных очков подряд, 2 из 3 использованных брейков и 3 двойные ошибки.

В решающем поединке за главный титул соревнований Джокович сыграет против американца Себастьяна Корды (АТР №31).

Напомним, что ранее Марта Костюк проиграла в квалификации Аделаиды 2.

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В статье: Новак Джокович
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