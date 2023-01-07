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Джокович вышел в финал турнира в Аделаиде
Победил россиянина
Фото: The Denver Channel
Сербский теннисист, пятая ракетка мира Новак Джокович вышел в финал турнира в Аделаиде (Австралия).
В матче 1/2 финала соревнований он победил россиянина Даниила Медведева (АТР №7). Счет матча 2-0 (6-3; 6-4) в пользу серба, в активе которого 5 подач на вылет, 5 выигранных очков подряд, 2 из 3 использованных брейков и 3 двойные ошибки.
В решающем поединке за главный титул соревнований Джокович сыграет против американца Себастьяна Корды (АТР №31).
Напомним, что ранее Марта Костюк
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