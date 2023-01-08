Определилась чемпионка турнира в Аделаиде 1

Белорусская теннисистка Арина Соболенко (WTA №5) выиграла турнир серии WTA500 в австралийской Аделаиде.

В решающем матче за главный титул соревнований она победила представительницу Чехии Линду Носкову (WTA №102).

Счет встречи 2-0 (6-3; 7-6) в пользу победительницы турнира, в активе которой 12 подач на вылет, 8 подряд выигранных очков, 1 из 6 использованный брейк и 7 двойных ошибок.

Отметим, что уже завтра, 8 января, стартует второй турнир в Аделаиде.