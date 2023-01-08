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Определилась чемпионка турнира в Аделаиде 1

Теннис
(1 голосов)

Дальше нас ждет второй турнир

Определилась чемпионка турнира в Аделаиде 1

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко (WTA №5) выиграла турнир серии WTA500 в австралийской Аделаиде.

В решающем матче за главный титул соревнований она победила представительницу Чехии Линду Носкову (WTA №102).

Счет встречи 2-0 (6-3; 7-6) в пользу победительницы турнира, в активе которой 12 подач на вылет, 8 подряд выигранных очков, 1 из 6 использованный брейк и 7 двойных ошибок.

Отметим, что уже завтра, 8 января, стартует второй турнир в Аделаиде.

Напомним, что ранее Новак Джокович вышел в финал Аделаиды 1.

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В статье: Арина Соболенко
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