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Определилась чемпионка турнира в Аделаиде 1
Дальше нас ждет второй турнир
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Белорусская теннисистка Арина Соболенко (WTA №5) выиграла турнир серии WTA500 в австралийской Аделаиде.
В решающем матче за главный титул соревнований она победила представительницу Чехии Линду Носкову (WTA №102).
Счет встречи 2-0 (6-3; 7-6) в пользу победительницы турнира, в активе которой 12 подач на вылет, 8 подряд выигранных очков, 1 из 6 использованный брейк и 7 двойных ошибок.
Отметим, что уже завтра, 8 января, стартует второй турнир в Аделаиде.
Напомним, что ранее Новак Джокович
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