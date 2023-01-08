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Даяна Ястремская сыграет на Australian Open
Ей повезло
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA №101) сыграет на Открытом чемпионате Австралии 2023. Об этом сообщает сайт WTA.
Украинка сумела попасть в основную сетку соревнований благодаря тому, что японка Наоми Осака (WTA №42) снялась с розыгрыша турнира.
Четырехкратная чемпионка Gran Slam и бывшая первая ракетка мира не выступает в Туре с конца прошлого года.
Naomi Osaka has withdrawn from the Australian Open. We will miss her at #AO2023— #AusOpen (@AustralianOpen) January 8, 2023
Напомним, что ранее
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