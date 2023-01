Даяна Ястремская сыграет на Australian Open

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA №101) сыграет на Открытом чемпионате Австралии 2023. Об этом сообщает сайт WTA.

Украинка сумела попасть в основную сетку соревнований благодаря тому, что японка Наоми Осака (WTA №42) снялась с розыгрыша турнира.

Четырехкратная чемпионка Gran Slam и бывшая первая ракетка мира не выступает в Туре с конца прошлого года.

Naomi Osaka has withdrawn from the Australian Open. We will miss her at #AO2023