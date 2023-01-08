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Даяна Ястремская сыграет на Australian Open

Теннис
(1 голосов)

Ей повезло

Даяна Ястремская сыграет на Australian Open

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA №101) сыграет на Открытом чемпионате Австралии 2023. Об этом сообщает сайт WTA.

Украинка сумела попасть в основную сетку соревнований благодаря тому, что японка Наоми Осака (WTA №42) снялась с розыгрыша турнира.

Четырехкратная чемпионка Gran Slam и бывшая первая ракетка мира не выступает в Туре с конца прошлого года.

Напомним, что ранее определилась чемпионка турнира в Аделаиде.

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В статье: Даяна Ястремская
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