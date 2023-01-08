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Украинцы узнали соперников в квалификации Australian Open

Теннис
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Будет тяжело, но нужно бороться

Украинцы узнали соперников в квалификации Australian Open

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Представители Украины узнали своих соперников в квалификации на Открытый чемпионат Австралии – Australian Open 2023.

Так, Дарья Снигур в первом круге квалификации сыграет против Фернанды Контрерас Гомес (WTA №167), Леся Цуренко встретится с японкой Юки Найто (WTA №226), Катарина Завацкая выйдет на корт против представительницы Нидерландов Эввы Веддер (WTA №223).

Единственный представитель Украины в мужском разряде Алексей Крутых на старте квалификации сыграет против американца Стефана Козлова (АТР №198).

Напомним, что Даяна Ястремская сыграет в основной сетке соревнований.

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В статье: Australian Open
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