Украинцы узнали соперников в квалификации Australian Open

Представители Украины узнали своих соперников в квалификации на Открытый чемпионат Австралии – Australian Open 2023.

Так, Дарья Снигур в первом круге квалификации сыграет против Фернанды Контрерас Гомес (WTA №167), Леся Цуренко встретится с японкой Юки Найто (WTA №226), Катарина Завацкая выйдет на корт против представительницы Нидерландов Эввы Веддер (WTA №223).

Единственный представитель Украины в мужском разряде Алексей Крутых на старте квалификации сыграет против американца Стефана Козлова (АТР №198).