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Украинцы узнали соперников в квалификации Australian Open
Будет тяжело, но нужно бороться
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Представители Украины узнали своих соперников в квалификации на Открытый чемпионат Австралии – Australian Open 2023.
Так, Дарья Снигур в первом круге квалификации сыграет против Фернанды Контрерас Гомес (WTA №167), Леся Цуренко встретится с японкой Юки Найто (WTA №226), Катарина Завацкая выйдет на корт против представительницы Нидерландов Эввы Веддер (WTA №223).
Единственный представитель Украины в мужском разряде Алексей Крутых на старте квалификации сыграет против американца Стефана Козлова (АТР №198).
Напомним, что Даяна Ястремская
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