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Украинка Володько выиграла седьмой титул в карьере
Поздравляем, отличная игра
Фото: beIN SPORTS
Украинская теннисистка Екатерина Володько (WTA №330) победила в финале турнира серии ITF40 в Тайланде.
В решающем матче за главный титул соревнований наша спортсменка победила Валерию Савиных (WTA №278). Счет матча 2-0 (6-2; 6-3) в пользу украинки.
36-летняя Володько завоевала свой седьмой одиночный профессиональный титул и пятый на турнирах ITF. Это первый подобный успех украинки с 2017 года, когда она стала победительницей турнира WTA 250 в Ташкенте.
Титул в Таиланде принес украинской теннисистке 70 рейтинговых очков и позволит вернуться в топ-260 мирового рейтинга.
Матчи на турнире:
R1: Салактип Оунмуанг (Таиланд, WC) – 6:1, 6:0;
R2: Пунин Ковапитуктед (Таиланд, WC) – 7:5, 7:6;
QF: Далила Якупович (Словения, 4) – 6:3, 2:2 отказ;
SF: Ланлана Тараруде (Таиланд, WC) – 7:6 (1), 3:6, 6:0.
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