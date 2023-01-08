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Украинка Володько выиграла седьмой титул в карьере

Теннис
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Поздравляем, отличная игра

Украинка Володько выиграла седьмой титул в карьере

Фото: beIN SPORTS

UA-Футбол
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Украинская теннисистка Екатерина Володько (WTA №330) победила в финале турнира серии ITF40 в Тайланде.

В решающем матче за главный титул соревнований наша спортсменка победила Валерию Савиных (WTA №278). Счет матча 2-0 (6-2; 6-3) в пользу украинки.

36-летняя Володько завоевала свой седьмой одиночный профессиональный титул и пятый на турнирах ITF. Это первый подобный успех украинки с 2017 года, когда она стала победительницей турнира WTA 250 в Ташкенте.

Титул в Таиланде принес украинской теннисистке 70 рейтинговых очков и позволит вернуться в топ-260 мирового рейтинга.

Матчи на турнире:

R1: Салактип Оунмуанг (Таиланд, WC) – 6:1, 6:0;

R2: Пунин Ковапитуктед (Таиланд, WC) – 7:5, 7:6;

QF: Далила Якупович (Словения, 4) – 6:3, 2:2 отказ;

SF: Ланлана Тараруде (Таиланд, WC) – 7:6 (1), 3:6, 6:0.

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