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Новак Джокович – чемпион турнира в Аделаиде

Теннис
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Поздравляем серба

Новак Джокович – чемпион турнира в Аделаиде

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Сербский теннисист, пятая ракетка мира Новак Джокович стал чемпионом турнира серии АТР250 в Аделаиде (Австралия).

В решающем матче за главный титул соревнований он одолел представителя США Себастьяна Корду (АТР №33).

Счет матча 2-1 (6-7; 7-6; 6-4) в пользу серба. На его счету 7 подач на вылет, 8 выигранных очков подряд, 2 из 7 использованных брейков и 4 двойные ошибки. У его соперника 15 эйсов, 7 подряд выигранных очков, 1 из 2 использованный брейк и 4 двойные ошибки.

Для Новака это 131-й финал в карьере и 92-й титул. По последнему показателю он сравнялся с Рафаэлем Надалем.

Напомним, что ранее украинцы узнали соперников по квалификации АО 2023.

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В статье: Новак Джокович
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