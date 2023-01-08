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Новак Джокович – чемпион турнира в Аделаиде
Поздравляем серба
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сербский теннисист, пятая ракетка мира Новак Джокович стал чемпионом турнира серии АТР250 в Аделаиде (Австралия).
В решающем матче за главный титул соревнований он одолел представителя США Себастьяна Корду (АТР №33).
Счет матча 2-1 (6-7; 7-6; 6-4) в пользу серба. На его счету 7 подач на вылет, 8 выигранных очков подряд, 2 из 7 использованных брейков и 4 двойные ошибки. У его соперника 15 эйсов, 7 подряд выигранных очков, 1 из 2 использованный брейк и 4 двойные ошибки.
Для Новака это 131-й финал в карьере и 92-й титул. По последнему показателю он сравнялся с Рафаэлем Надалем.
Напомним, что ранее украинцы
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