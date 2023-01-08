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"Особенный вечер": Возняцки внесена в Зал спортивной славы Дании

Теннис
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Датская теннисистка получила престижную награду на родине.

"Особенный вечер": Возняцки внесена в Зал спортивной славы Дании

Фото: Twitter спортсменки

UA-Футбол
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Легендарная датская теннисистка Каролин Возняцки, которая долгое время возглавляла рейтинг WTA, включена в Зал спортивной славы на родине.

Спортсменка опубликовала снимок в своем Instagram, где показала полученную награду, тепло прокомментировав данное достижение:

Особенный вечер, посвящённый гала-концерту Sport 2022, празднику всех видов спорта в Дании. Для меня также было большой честью быть занесённой в Зал спортивной славы Дании и получить награду от Его Королевского Высочества Наследного Принца Фредерика. Какой вечер! Спасибо за всю вашу поддержку!", - написала Каролин на своей странице.

Отметим, что Каролин была вынуждена завершить спортивную карьеру из-за серьезных проблем со здоровьем.

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В статье: Каролин Возняцки
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