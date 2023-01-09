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Калинина стартовала с победы в Хобарте
Следующий матч – с немкой
Фото: Ubitennis
Украинская теннисистка Ангелина Калинина одержала победу на старте хардового турнира в австралийском Хобарте. В двух сетах Калинина обыграла канадку Ребекку Марино 6:2, 6:1.
Дуэль длилась час и три минуты. За это время Калинина реализовала 5 из 8 брейк-поинтов и дважды отыгрывала брейки соперницы, совершила меньше двойных ошибок (1:5), хоть и уступила по количеству эйсов (3:6).
Следующей соперницей Калининой будет немка Татьяна Мария. Встреча состоится в ночь с 10 на 11 января.
WTA. Гобарт. Первый круг
Ангелина Калинина (Украина, 39) – Ребекка Марино (Канада, 63) 6:2, 6:1
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