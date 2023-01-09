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Рафаэль Надаль впервые за 15 лет сыграет на турнире в Дубае

Теннис
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Рафаэль Надаль впервые за 15 лет сыграет на турнире в Дубае

Фото: The North East Affairs

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22-кратный победитель турниров "Большого шлема" Рафаэль Надаль выступит на турнире в Дубае, который пройдёт с 27 февраля по 4 марта. Надаль не играл на этих соревнованиях с 2008 года, поскольку вместо них выбирал Акапулько.

"Мы очень рады снова приветствовать Рафу — одну из самых узнаваемых личностей в мировом спорте и одного из самых титулованных игроков, когда-либо игравших в теннис — на турнире по теннису в Дубае спустя 15 лет. Последний раз, когда Надаль играл в Дубае, у него было три выигранных турнира "Большого шлема". Сейчас он возвращается, выиграв больше мэйджоров, чем любой другой игрок мужского пола в истории", — заявил генеральный директор турнира Колм Маклафлин.

Помимо Открытого чемпионата Австралии, Рафаэль Надаль также выступит в Индиан-Уэллсе и проведёт выставочный матч с Карлосом Алькарасом.

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В статье: Рафаэль Надаль
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