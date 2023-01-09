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Леся Цуренко отдала сопернице три гейма и вышла во второй круг Australian Open

Теннис
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Леся Цуренко отдала сопернице три гейма и вышла во второй круг Australian Open

Фото: WTA Tennis

Новина українською

Леся Цуренко с победы стартовала в отборочной сетке австралийского "Шлема". В матче первого круга турнира в Мельбурне украинка обыграла Юки Найто из Японии.

Мельбурн, Австралия. Квалификация. Первый круг

Леся Цуренко (Украина, 31) - Юки Найто (Япония) 6:2, 6:1

В первом сете украинка сделала два брейка, а во втором Цуренко выиграла три гейма на подаче соперницы. Цуренко одержала вторую победу над Найто: в прошлом году она обыграла японку в финале квалификации на Ролан Гаррос.

Во втором круге Australian Open украинка сыграет против испанки Алёны Большовой. Для теннисисток это будет первая очная встреча.

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В статье: Леся Цуренко
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