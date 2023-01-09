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Леся Цуренко отдала сопернице три гейма и вышла во второй круг Australian Open
Уверенный старт
Фото: WTA Tennis
Леся Цуренко с победы стартовала в отборочной сетке австралийского "Шлема". В матче первого круга турнира в Мельбурне украинка обыграла Юки Найто из Японии.
Мельбурн, Австралия. Квалификация. Первый круг
Леся Цуренко (Украина, 31) - Юки Найто (Япония) 6:2, 6:1
В первом сете украинка сделала два брейка, а во втором Цуренко выиграла три гейма на подаче соперницы. Цуренко одержала вторую победу над Найто: в прошлом году она обыграла японку в финале квалификации на Ролан Гаррос.
Во втором круге Australian Open украинка сыграет против испанки Алёны Большовой. Для теннисисток это будет первая очная встреча.
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