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Australian Open. Алексей Крутых успешно преодолел стартовый круг квалификации
Украинец взял верх над Стефаном Козловым
Фото: ukrgate.com
Украинский теннисист Алексей Крутых с победы стартовал в квалификации Открытого чемпионата Австралии. В матче первого круга квалификации теннисист обыграл Стефана Козлова из США.
Australian Open. Мельбурн, Австралия. Квалификация. Первый круг
Алексей Крутых (Украина) - Стефан Козлов (США) 7:5, 6:2
Уже со старта теннисисты обменялись брейками и далее инициатива переходила от одного игрока к другому, пока счет не стал 5:5. В одиннадцатом гейме Крутых сделал еще один брейк и успешно подал на сет.
Вторая партия оказалась слишком легкой для украинца, в которой он отдал лишь два гейма сопернику.
Стоит отметить, что 22-летний Алексей Крутых впервые сыграл на турнире серии Большого Шлема.
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