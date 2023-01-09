Australian Open. Алексей Крутых успешно преодолел стартовый круг квалификации

Украинский теннисист Алексей Крутых с победы стартовал в квалификации Открытого чемпионата Австралии. В матче первого круга квалификации теннисист обыграл Стефана Козлова из США.

Australian Open. Мельбурн, Австралия. Квалификация. Первый круг

Алексей Крутых (Украина) - Стефан Козлов (США) 7:5, 6:2

Уже со старта теннисисты обменялись брейками и далее инициатива переходила от одного игрока к другому, пока счет не стал 5:5. В одиннадцатом гейме Крутых сделал еще один брейк и успешно подал на сет.

Вторая партия оказалась слишком легкой для украинца, в которой он отдал лишь два гейма сопернику.

Стоит отметить, что 22-летний Алексей Крутых впервые сыграл на турнире серии Большого Шлема.