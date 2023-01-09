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Киченок и Остапенко выбили Костюк и Калашникову на старте турнира в Аделаиде
Первые отдали лишь один гейм соперницам
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Людмила Киченок и Елена Остапенко обыграли дуэт в составе Марты Костюк и Оксаны Калашниковой на турнире WTA в Австралии. Украинки впервые сыграли друг против друга в парном разряде.
Аделаида, Австралия. Первый круг
Людмила Киченок/Елена Остапенко (Украина/Латвия, 3) - Марта Костюк/Оксана Калашникова (Украина/Грузия) 6:0, 6:1
Обе пары совершили по 11 брейк-поинтов, Киченок и Остапенко реализовали пять из них, в свою очередь Костюк и Калашникова - ни одного.
В четвертьфинале украинско-латвийская пара встретится с победительницами матча Алиция Росольска/Эрин Рутлифф (Польша/Новая Зеландия) - Алана Парнэби/Оливия Тжандрамулия (Австралия, WC).
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