Киченок и Остапенко выбили Костюк и Калашникову на старте турнира в Аделаиде

Украинская теннисистка Людмила Киченок и Елена Остапенко обыграли дуэт в составе Марты Костюк и Оксаны Калашниковой на турнире WTA в Австралии. Украинки впервые сыграли друг против друга в парном разряде.

Аделаида, Австралия. Первый круг

Людмила Киченок/Елена Остапенко (Украина/Латвия, 3) - Марта Костюк/Оксана Калашникова (Украина/Грузия) 6:0, 6:1

Обе пары совершили по 11 брейк-поинтов, Киченок и Остапенко реализовали пять из них, в свою очередь Костюк и Калашникова - ни одного.

В четвертьфинале украинско-латвийская пара встретится с победительницами матча Алиция Росольска/Эрин Рутлифф (Польша/Новая Зеландия) - Алана Парнэби/Оливия Тжандрамулия (Австралия, WC).