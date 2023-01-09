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Илья Марченко не сумел пробиться в основу турнира в Оэйраше

Теннис
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Финал квалификации сложился не в его пользу

Илья Марченко не сумел пробиться в основу турнира в Оэйраше

фото - btu.org.ua

Новина українською

Илья Марченко покидает турнир турнира серии Challenger Оэйраше. В финале квалификации он проиграл Марку Лайялу из Эстонии.

Оэйраш. АТР

Илья Марченко - Марк Лайял 2:6, 5:7

Матч продлился 1 час 20 минут. За это время украинец совершил 6 эйсов и 6 ошибок при подаче. В свою очередь эстонец 7 раз подал навылет, допустил одну двойную и сделал 3 брейка.

Соперник Лайяла определится позже.

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В статье: Илья Марченко
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