Илья Марченко не сумел пробиться в основу турнира в Оэйраше

Илья Марченко покидает турнир турнира серии Challenger Оэйраше. В финале квалификации он проиграл Марку Лайялу из Эстонии.

Оэйраш. АТР

Илья Марченко - Марк Лайял 2:6, 5:7

Матч продлился 1 час 20 минут. За это время украинец совершил 6 эйсов и 6 ошибок при подаче. В свою очередь эстонец 7 раз подал навылет, допустил одну двойную и сделал 3 брейка.

Соперник Лайяла определится позже.