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Илья Марченко не сумел пробиться в основу турнира в Оэйраше
Финал квалификации сложился не в его пользу
фото - btu.org.ua
Илья Марченко покидает турнир турнира серии Challenger Оэйраше. В финале квалификации он проиграл Марку Лайялу из Эстонии.
Оэйраш. АТР
Илья Марченко - Марк Лайял 2:6, 5:7
Матч продлился 1 час 20 минут. За это время украинец совершил 6 эйсов и 6 ошибок при подаче. В свою очередь эстонец 7 раз подал навылет, допустил одну двойную и сделал 3 брейка.
Соперник Лайяла определится позже.
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