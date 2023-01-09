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Ник Кирьос: Джокович, давай устроим шоу

Теннис
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Теннисисты могут провести выставочный матч

Ник Кирьос: Джокович, давай устроим шоу

Новина українською

Финалист Уимблдона-2022, 21-я ракетка мира австралийский теннисист Ник Кирьос обратился к 21-кратному чемпиону турниров "Большого шлема" сербу Новаку Джоковичу, накануне их выставочного матча на Australian Open.

"Ммм… Давай устроим им шоу, мой друг!" — написал Кирьос в своих социальных сетях.

Напомним, что Кирьос поддержал Новака во время его визового скандала в Австралии в начале 2022 года.

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В статье: Новак Джокович
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