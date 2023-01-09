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Ник Кирьос: Джокович, давай устроим шоу
Теннисисты могут провести выставочный матч
Финалист Уимблдона-2022, 21-я ракетка мира австралийский теннисист Ник Кирьос обратился к 21-кратному чемпиону турниров "Большого шлема" сербу Новаку Джоковичу, накануне их выставочного матча на Australian Open.
"Ммм… Давай устроим им шоу, мой друг!" — написал Кирьос в своих социальных сетях.
Напомним, что Кирьос поддержал Новака во время его визового скандала в Австралии в начале 2022 года.
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