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Джокович и Кирьос 13 января сыграют выставочный матч на Australian Open

Теннис
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Уже 10 января стартует продажа билетов

Джокович и Кирьос 13 января сыграют выставочный матч на Australian Open

Фото: Tennis World

Новина українською

21-кратный победитель турниров "Большого шлема" Новак Джокович и финалист Уимблдона Ник Кирьос проведут выставочный матч на арене Рода Лэйвера. Встреча состоится 13 января.

Все вырученные с мероприятия средства пойдут на благотворительность. 10 января билеты поступят в продажу. Зрители смогут попасть на матч за 20 австралийских долларов, сообщают организаторы Открытого чемпионата Австралии.

Ранее Кирьос заявлял, что может сыграть в паре вместе с Джоковичем на нескольких турнирах в 2023 году.

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В статье: Новак Джокович Ник Кирьос
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