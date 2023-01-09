Джокович и Кирьос 13 января сыграют выставочный матч на Australian Open

21-кратный победитель турниров "Большого шлема" Новак Джокович и финалист Уимблдона Ник Кирьос проведут выставочный матч на арене Рода Лэйвера. Встреча состоится 13 января.

Все вырученные с мероприятия средства пойдут на благотворительность. 10 января билеты поступят в продажу. Зрители смогут попасть на матч за 20 австралийских долларов, сообщают организаторы Открытого чемпионата Австралии.

Ранее Кирьос заявлял, что может сыграть в паре вместе с Джоковичем на нескольких турнирах в 2023 году.