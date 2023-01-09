Организаторы Australian Open разрешили участвовать игрокам с COVID-19

Директор Федерации тенниса Австралии Крейг Тили заявил о решении организаторов Australian Open не предъявлять никаких требований к спортсменам по тестированию на коронавирус.

"Мы уже объявили игрокам Australian Open, а также более чем 12 тыс. сотрудникам турнира, что им лучше остаться дома при плохом самочувствии. Мы полагаем, что среди игроков будут те, кто примет участие в соревнованиях с COVID-19", — цитирует Тили The Age.

Открытый чемпионат Австралии пройдёт с 16 по 29 января.

Напомним, на предыдущем Australian Open не смог выступить 21-кратный победитель турниров "Большого шлема" серб Новак Джокович.