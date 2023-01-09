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Оэйраш. Виталий Сачко покидает соревнования во втором круге квалификации
Не повезло
Виталий Сачко покидает одиночную сетку "челленджера" в Португалии. Во втором круге квалификации он уступил Себастьяну Фанселоу из Германии.
Оэйраш, Португалия. Квалификация. Второй круг
Виталий Сачко (Украина, 8) - Себастьян Фанселоу (Германия) 6:2, 3:6, 5:7
После первого сета украинец вел 3:1 во втором, но затем проиграл семь геймов подряд, а в итоге и матч.
Сегодня в финальный раунд отбора проиграл ещё один представитель Украины Илья Марченко.
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