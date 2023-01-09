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Оэйраш. Виталий Сачко покидает соревнования во втором круге квалификации

Теннис
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Оэйраш. Виталий Сачко покидает соревнования во втором круге квалификации

Новина українською

Виталий Сачко покидает одиночную сетку "челленджера" в Португалии. Во втором круге квалификации он уступил Себастьяну Фанселоу из Германии.

Оэйраш, Португалия. Квалификация. Второй круг

Виталий Сачко (Украина, 8) - Себастьян Фанселоу (Германия) 6:2, 3:6, 5:7

После первого сета украинец вел 3:1 во втором, но затем проиграл семь геймов подряд, а в итоге и матч.

Сегодня в финальный раунд отбора проиграл ещё один представитель Украины Илья Марченко.

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В статье: Виталий Сачко
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