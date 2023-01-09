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Каролин Возняцки внесена в Зал славы Дании
Спортсменка в восторге
Фото: Twitter спортсменки
Бывшая первая ракетка мира датская теннисистка Каролина Возняцки введена в Зал спортивной славы своей страны.
Теннисистка опубликовала пост в социальных сетях, посвящённый участию в данной церемонии, прикрепив фотографию рядом с собственным бюстом.
"Особенный вечер, посвящённый гала-концерту Sport 2022, празднику всех видов спорта в Дании. Для меня также было большой честью быть введённой в Зал спортивной славы Дании и получить награду от Его Королевского Высочества Наследного Принца Фредерика.
Какой вечер! Спасибо за всю вашу поддержку!" — написала Возняцки, добавив эмодзи в виде флага Дании.
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