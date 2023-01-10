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Катарина Завацкая преодолела первый круг квалификации Australian Open

Теннис
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Украинка легко справилась со своей соперницей

Катарина Завацкая преодолела первый круг квалификации Australian Open

Фото: Getty Images

Новина українською

Катарина Завацкая одержала уверенную победу в квалификации Australian Open. В первом круге украинка обыграла Эву Веддер.

Australian Open. Квалификация. Первый круг

Катарина Завацкая (Украина) - Эва Веддер (Нидерланды) 6:2, 6:3

В соперницы украинки был всего один шанс на победу во второй партии, однако Катарина умножила все шансы соперницы на ноль.

В следующем раунде Завацкая встретится с Эрикой Андреевой, посеянной под 29-м номером.

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В статье: Катарина Завацкая
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