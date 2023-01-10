Катарина Завацкая преодолела первый круг квалификации Australian Open

Катарина Завацкая одержала уверенную победу в квалификации Australian Open. В первом круге украинка обыграла Эву Веддер.

Australian Open. Квалификация. Первый круг

Катарина Завацкая (Украина) - Эва Веддер (Нидерланды) 6:2, 6:3

В соперницы украинки был всего один шанс на победу во второй партии, однако Катарина умножила все шансы соперницы на ноль.

В следующем раунде Завацкая встретится с Эрикой Андреевой, посеянной под 29-м номером.