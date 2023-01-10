Australian Open. Дарья Снигур одержала победу в первом круге квалификации

Украинская теннисистка Дарья Снигур успешно преодолела стартовый раунд квалификации Открытого чемпионата Австралии. В первом круге она обыграла Фернанду Контрерас Гомес из Мексики.

Australian Open. Квалификация. Первый круг

Дарья Снигур (Украина) - Фернанда Контрерас Гомес (Мексика) 6:3, 6:7(8), 6:4

Матч продлился около двух с половиной часов. В стартовом сете украинка вела в счете 4:0, Контрерас сделала два брейка в ответ, но это не помешало Снигур записать партию в свою пользу. Далее соперница попыталась отыграться и ей это удалось. В решающем сете украинка довела дело до победы.

Напомним, что украинская теннисистка в четвёртый раз играет в квалификации Australian Open и эта победа стала для нее третей на этом турнире.

Во втором круге Снигур сыграет против 15-летней Бренды Фругвиртовой из Чехии, которая получила 27-й номер посева в квалификации.