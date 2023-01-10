Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Australian Open. Дарья Снигур одержала победу в первом круге квалификации
Матч был не из легких
Фото: CNN
Украинская теннисистка Дарья Снигур успешно преодолела стартовый раунд квалификации Открытого чемпионата Австралии. В первом круге она обыграла Фернанду Контрерас Гомес из Мексики.
Australian Open. Квалификация. Первый круг
Дарья Снигур (Украина) - Фернанда Контрерас Гомес (Мексика) 6:3, 6:7(8), 6:4
Матч продлился около двух с половиной часов. В стартовом сете украинка вела в счете 4:0, Контрерас сделала два брейка в ответ, но это не помешало Снигур записать партию в свою пользу. Далее соперница попыталась отыграться и ей это удалось. В решающем сете украинка довела дело до победы.
Напомним, что украинская теннисистка в четвёртый раз играет в квалификации Australian Open и эта победа стала для нее третей на этом турнире.
Во втором круге Снигур сыграет против 15-летней Бренды Фругвиртовой из Чехии, которая получила 27-й номер посева в квалификации.
Популярное сейчас
- Как Малиновскому прижиться в Марселе. Мудрику не нужно в Челси. Влог Роберто Моралеса. ВИДЕО
- Клуб сына Луческу согласовал подписание контракта с Тайсоном
- Кубок Англии. Оксфорд Юнайтед - Арсенал 0:3. Разозлили Артету
- Марта Костюк отреагировала на поражение в четвертьфинале турнира WTA 500 в Аделаиде
- Красотка дня. Очаровательная вторая половинка сенсационного вундеркинда МЮ. ФОТО
- Лучший легионер УПЛ сыграл свадьбу. Его избранница - стоматолог, которая поддерживает Украину - ФОТО