  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Australian Open. Дарья Снигур одержала победу в первом круге квалификации
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Australian Open. Дарья Снигур одержала победу в первом круге квалификации

Теннис
(1 голосов)

Матч был не из легких

Australian Open. Дарья Снигур одержала победу в первом круге квалификации

Фото: CNN

Новина українською

Украинская теннисистка Дарья Снигур успешно преодолела стартовый раунд квалификации Открытого чемпионата Австралии. В первом круге она обыграла Фернанду Контрерас Гомес из Мексики.

Australian Open. Квалификация. Первый круг

Дарья Снигур (Украина) - Фернанда Контрерас Гомес (Мексика) 6:3, 6:7(8), 6:4

Матч продлился около двух с половиной часов. В стартовом сете украинка вела в счете 4:0, Контрерас сделала два брейка в ответ, но это не помешало Снигур записать партию в свою пользу. Далее соперница попыталась отыграться и ей это удалось. В решающем сете украинка довела дело до победы.

Напомним, что украинская теннисистка в четвёртый раз играет в квалификации Australian Open и эта победа стала для нее третей на этом турнире.

Во втором круге Снигур сыграет против 15-летней Бренды Фругвиртовой из Чехии, которая получила 27-й номер посева в квалификации.

По теме
yellow-arrow
Катарина Завацкая преодолела первый круг квалификации Australian Open
yellow-arrow
Каролин Возняцки внесена в Зал славы Дании
yellow-arrow
Оэйраш. Виталий Сачко покидает соревнования во втором круге квалификации
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Дарья Снигур
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде