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Рафаэль Надаль и Серхио Перес примут участие в гонках на электрокатерах
Рафа опробует себя в новом виде спорта
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
22-кратный победитель турниров "Большого Шлема", испанский теннисист Рафаэль Надаль в этом году примет участие в первом в мире чемпионате по гонкам на электрических катерах E1 (UIM) в качестве владельца одной из команд.
Сообщается, что ливрея катеров команды Надаля будет жёлтой, под стать цвету его теннисной ракетки.
Надаль активно поддерживает миссию по ускорению экологически чистого передвижения и восстановлению морских экосистем, и это стало одной из главных причин, по которой испанец решил заняться данным направлением в спорте.
"Я люблю лодки, люблю соревноваться, и в то же время знаю, что данный чемпионат поспособствует развитию электрических технологий в морском мире, поэтому я очень рад", — приводит слова Надаля Tennis 365.
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