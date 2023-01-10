Рафаэль Надаль и Серхио Перес примут участие в гонках на электрокатерах

22-кратный победитель турниров "Большого Шлема", испанский теннисист Рафаэль Надаль в этом году примет участие в первом в мире чемпионате по гонкам на электрических катерах E1 (UIM) в качестве владельца одной из команд.

Сообщается, что ливрея катеров команды Надаля будет жёлтой, под стать цвету его теннисной ракетки.

Надаль активно поддерживает миссию по ускорению экологически чистого передвижения и восстановлению морских экосистем, и это стало одной из главных причин, по которой испанец решил заняться данным направлением в спорте.

"Я люблю лодки, люблю соревноваться, и в то же время знаю, что данный чемпионат поспособствует развитию электрических технологий в морском мире, поэтому я очень рад", — приводит слова Надаля Tennis 365.