Рафаэль Надаль: Мне не хватает побед

22-кратный победитель турниров "Большого шлема", испанец Рафаэль Надаль рассказал о подготовке к Australian Open — 2023.

"Последние пару месяцев у меня не было возможности проводить много времени на корте. В начале сезона я проиграл два матча в Сиднее, но, честно говоря, не могу жаловаться на подготовку.

Конечно же, мне не хватает побед. Но подготовка идёт очень хорошо, я много тренируюсь и думаю, что нахожусь в хорошей форме. Теперь мне нужно продемонстрировать это в матчах, в официальных турнирах.

При этом я уверен в себе. Если в последнюю неделю я хорошо тренировался, то почему нет?" — приводит слова Надаля Ubitennis.

Напомним, Рафаэль Надаль является действующим победителем Australian Open.