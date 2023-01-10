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Рафаэль Надаль: Мне не хватает побед

Теннис
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Рафа рассказал о подготовке к Australian Open

Рафаэль Надаль: Мне не хватает побед

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

22-кратный победитель турниров "Большого шлема", испанец Рафаэль Надаль рассказал о подготовке к Australian Open — 2023.

"Последние пару месяцев у меня не было возможности проводить много времени на корте. В начале сезона я проиграл два матча в Сиднее, но, честно говоря, не могу жаловаться на подготовку.

Конечно же, мне не хватает побед. Но подготовка идёт очень хорошо, я много тренируюсь и думаю, что нахожусь в хорошей форме. Теперь мне нужно продемонстрировать это в матчах, в официальных турнирах.

При этом я уверен в себе. Если в последнюю неделю я хорошо тренировался, то почему нет?" — приводит слова Надаля Ubitennis.

Напомним, Рафаэль Надаль является действующим победителем Australian Open.

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В статье: Рафаэль Надаль
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