Калинина вышла в четвертьфинал турнира в Хобарте

Украинская теннисистка Ангелина Калинина победила немку Татьяну Марию в матче 1/8 финала теннисного турнира в австралийском Хобарте.

Поединок оказался очень напряженным и длился больше двух часов. В первой партии соперницы на двоих сделали пять брейков, но за счет выигранной подачи соперницы немкой в стартовом гейме именно она забрала сет. Однако в двух последующих партиях сильнее была Калинина. Во второй Ангелина удержала все свои подачи, в третьей – соперницы снова поочередно забирали друг у друга подачи, но теперь уже лучшей в этом компоненте была украинка. Немка Мария совершила за матч больше эйсов (10:3) при равенстве двойных ошибок (7:7). У Калининой немного лучшим оказался процент выигранных мячей (52 против 48).

Следующей соперницей украинки станет американка София Кенин. Поединок состоится уже в ближайшую ночь.

WTA. Австралия. Хобарт. Хард

Ангелина Калинина (Украина, 40) - Татьяна Мария (Германия, 71) 4:6, 6:3, 6:3