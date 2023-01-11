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Aus Open. Крутых и Цуренко вышли в финал квалификации, Снигур и Завацкая покидают турнир

Теннис
(1 голосов)

Два представителя Украины продолжают борьбу за основную сетку турнира

Aus Open. Крутых и Цуренко вышли в финал квалификации, Снигур и Завацкая покидают турнир

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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В Австралии продолжается квалификационный этап на первый теннисный мейджор года, Australian Open. Из четырех представителей Украины, выходивших на корт этой ночью, пробиться в финальный этап смогли двое.

В мужской сетке Алексей Крутых одолел итальянца Джанлуку Магеру. Украинец выиграл оба сета, хотя второй только на тай-брейке.

У женщин порадовала Олеся Цуренко. Она также в двух сетах, но увереннее, победила испанку Алену Большову.

Прекратили свои выступления на Aus Open Дария Снигур (поражение чешке Бренде Фругвиртовой) и Катарина Завацкая (поражение Эрике Андреевой, представляющей страну без названия) – обе украинки взяли только по одному сету.

В ближайшую ночь Цуренко сразится за основную сетку турнира против француженки Леолии Жанжан, а Крутых ожидает дуэль с американцем Денисом Кудлой.

ATP. Australian Open. Квалификация. Второй круг
Алексей Крутых (Украина, 188) – Джанлука Магер (Италия, 225) 6:2, 7:6

WTA. Australian Open. Квалификация. Второй круг
Алена Большова (Испания, 145) – Леся Цуренко (Украина, 134) 1:6, 2:6
Дария Снигур (Украина, 148) - Бренда Фругвиртова (Чехия, 135) 7:5, 6:7, 3:6
Катарина Завацкая (Украина, 309) - Эрика Андреева (Terra Incognita, 137)

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В статье: Australian Open Леся Цуренко Дарья Снигур Катарина Завацкая Алексей Крутых
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