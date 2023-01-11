Каспер Рууд покидает турнир в Окленде во втором круге соревнований

Норвежский теннисист Каспер Рууд уступил сербу Ласло Джере в матче второго круга хардового турнира категории ATP-250 в Окленде.

АТР-250. Окленд. 11 января

Ласло Джере - Каспер Рууд 3:6, 6:3, 7:6 (7:3)

Продолжительность матча составила 2 часа 6 минут. На счету Ласло Джере 17 эйсов, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из четырёх. Каспер Рууд 10 раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из семи возможных.

В четвертьфинале Джере встретится с французом Констаном Летьеном.