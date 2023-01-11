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Джокович: Многих в мире разочаровал мой отказ от вакцинации

Теннис
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Серб сыграет на этом турнире в 2023 году

Джокович: Многих в мире разочаровал мой отказ от вакцинации

Фото: GQ India

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21-кратный победитель турниров "Большого шлема" серб Новак Джокович заявил, что понимает австралийцев, которые испытывают неприязнь к нему после того, как ему разрешили въезд в страну, несмотря на отсутствие сертификата о вакцинации от COVID-19.

"Понимаю, что многих в мире это разочаровало, особенно здесь, в Австралии, где на протяжении двух лет действуют действительно строгие меры", — сказал Джокович в интервью австралийскому телевидению.

При этом серб ещё раз напомнил, что он не противник вакцинации, а всего лишь с осторожностью подходит к инъекции в своё тело тех или иных препаратов.

"Я понимаю, что, когда СМИ определённым образом пишут про парня, который хотел избежать вакцинации, люди говорят: "Секунду, а почему ему можно, в то время как многие, которые находятся в разных уголках мира, не могут приехать в родную страну?" Так что я понимаю их разочарование, но, опять же, я должен сказать, что СМИ представили это совершенно неправильно", — добавил Джокович.

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В статье: Новак Джокович
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