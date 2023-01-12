Aus Open. Крутых и Цуренко пробились в основную сетку турнира

Представители Украины преодолели квалификацию на первый мейджор нового теннисного сезона и сыграют в основной сетке.

В женском разряде Леся Цуренко одолела сопротивление высшей по рейтингу француженки Леолии Жанжан. Причем, выиграла Цуренко в двух сетах всего за 73 минуты. Украинка сделала больше эйсов (2:0), показала большую эффективность реализации брейк-поинтов (40%:78%), сделала больше виннеров (21:17) и гораздо меньше ошибалась (13:27).

У мужчин 22-летний Алексей Крутых впервые в карьере сыграет на турнире серии Большого шлема. Его соперник – американец Денис Кудла – сделал брейк в первом же гейме и забрал первый сет. Однако это был единственный сет, когда оппонент Крутых выходил в этом матче на брейк-поинты. Крутых, как и Цуренко, оказался лучшим в эйсах (12:9), имел более активно выигранных мячей (37:24) и менее невынужденных ошибок (37:22).

Australian Open. Квалификация. Третий раунд

WTA

Леолия Жанжан (Франция, 109) – Леся Цуренко (Украина, 134) 4:6, 2:6

ATP

Денис Кудла (США, 102) – Алексей Крутых (Украина, 188) 6:3, 4:6, 4:6