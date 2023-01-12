Аделаида. Людмила Киченок покидает парный полуфинал соревнований

Украинская теннисистка Людмила Киченок в паре с латвийкой Еленой Остапенко не смогли выйти в финал парного турнира WTA 500 в Аделаиде.

В полуфинале они уступили Анастасии Павлюченковой из России и представительнице Казахстана Елене Рыбакиной.

Матч продолжался 1 час 31 минуту. За это время Киченок и Остапенко за не сделали ни единого эйса, допустили 4 двойные ошибки и реализовали один брейк-поинт.

WTA 500. Аделаида. Полуфинал

Людмила Киченок/Елена Остапенко (Украина/Латвия) – Анастасия Павлюченкова/Елена Рыбакина (-/Казахстан) – 4:6, 5:7