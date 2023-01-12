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Калинина не смогла пробиться в полуфинал в Хобарте
Уступила американке
Фото: wtatennis.com / Автор - Jimmie48
Украинка Ангелина Калинина уступила в четвертьфинале теннисного турнира серии WTA в Хобарте. Ее соперницей была американка София Кенин.
Калинина выиграла первый сет, однако уступила два следующих. Последняя партия длилась полчаса, а украинка взяла только один предпоследний гейм.
Следующим турниром, на котором примет участие Калинина, будет Australian Open.
WTA. Хобарт. 1/4 финала
Ангелина Калинина (Украина, 40) - София Кенин (США, 280) 6:4, 3:6, 1:6
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