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Калинина не смогла пробиться в полуфинал в Хобарте

Теннис
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Уступила американке

Калинина не смогла пробиться в полуфинал в Хобарте

Фото: wtatennis.com / Автор - Jimmie48

UA-Футбол
Новина українською

Украинка Ангелина Калинина уступила в четвертьфинале теннисного турнира серии WTA в Хобарте. Ее соперницей была американка София Кенин.

Калинина выиграла первый сет, однако уступила два следующих. Последняя партия длилась полчаса, а украинка взяла только один предпоследний гейм.

Следующим турниром, на котором примет участие Калинина, будет Australian Open.

WTA. Хобарт. 1/4 финала
Ангелина Калинина (Украина, 40) - София Кенин (США, 280) 6:4, 3:6, 1:6

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В статье: Ангелина Калинина София Кенин
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