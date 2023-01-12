Калинина не смогла пробиться в полуфинал в Хобарте

Украинка Ангелина Калинина уступила в четвертьфинале теннисного турнира серии WTA в Хобарте. Ее соперницей была американка София Кенин.

Калинина выиграла первый сет, однако уступила два следующих. Последняя партия длилась полчаса, а украинка взяла только один предпоследний гейм.

Следующим турниром, на котором примет участие Калинина, будет Australian Open.

WTA. Хобарт. 1/4 финала

Ангелина Калинина (Украина, 40) - София Кенин (США, 280) 6:4, 3:6, 1:6