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Ник Кирьос: Чувствуя себя одним из парней, которые действительно могут забрать Australian Open

Теннис
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Теннисист высказался о предстоящем турнире

Ник Кирьос: Чувствуя себя одним из парней, которые действительно могут забрать Australian Open

Новина українською

Австралийский теннисист Ник Кирьос рассказал, что думает об Открытом чемпионате Австралии.

"Я один из лучших игроков в мире, поэтому я обязательно приеду на Открытый чемпионат Австралии, на любой турнир, с уверенностью в себе. Это первый раз, когда я буду участвовать в ТБШ, чувствуя себя одним из парней, которые действительно могут забрать трофей и постучать в дверь. Я не знаю, что буду чувствовать, когда завершится турнир.

Обычно мне нечего терять, и я просто устраиваю шоу, но я должен попытаться найти баланс. За четырнадцать дней выиграть титул. Очевидно, что я способен сделать, но и многие другие тоже способны", — приводит слова Кирьоса Eurosport.

Турнир в Мельбурне стартует 16 января и продлится до 29-го числа этого же месяца.

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В статье: Ник Кирьос
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