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15-летняя чешская теннисистка Бренда Фрухвиртова вышла в основную сетку Australian Open
Рекорд принадлежит Марте Костюк
Фото: sport.ru
15-летняя чешка Бренда Фрухвиртова стала одной из самых молодых теннисисток, когда-либо попадавших в основную сетку Australian Open.
В последнем матче квалификации чешская теннисистка победила испанку Джессику Бузас Манейро со счётом 3:6, 7:6 (2), 6:4. В предыдущих отборочных раундах она обыграла Наталью Костич и Дарью Снигур.
В возрасте 15 лет и девяти месяцев Фрухвиртова стала пятой самой молодой участницей, попавшей в основную сетку Australian Open. Стоит отметить, что рекорд принадлежит Марте Костюк, установившей аналогичное достижение в 15 лет и пять месяцев
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