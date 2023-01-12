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15-летняя чешская теннисистка Бренда Фрухвиртова вышла в основную сетку Australian Open

Теннис
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Рекорд принадлежит Марте Костюк

15-летняя чешская теннисистка Бренда Фрухвиртова вышла в основную сетку Australian Open

Фото: sport.ru

Новина українською

15-летняя чешка Бренда Фрухвиртова стала одной из самых молодых теннисисток, когда-либо попадавших в основную сетку Australian Open.

В последнем матче квалификации чешская теннисистка победила испанку Джессику Бузас Манейро со счётом 3:6, 7:6 (2), 6:4. В предыдущих отборочных раундах она обыграла Наталью Костич и Дарью Снигур.

В возрасте 15 лет и девяти месяцев Фрухвиртова стала пятой самой молодой участницей, попавшей в основную сетку Australian Open. Стоит отметить, что рекорд принадлежит Марте Костюк, установившей аналогичное достижение в 15 лет и пять месяцев

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