Украинские теннисисты узнали соперников в основной сетке Australian Open

На открытом чемпионате Австралии завершились матчи квалификации, по итогам которых определились соперники украинских теннисистов. Ангелина Калинина сыграет с Коко Вандевей, уступившей в 2019 году во втором круге турнира WTA 125 в Хьюстоне.

Леся Цуренко проведет матч с Каролиной Муховой из Чехии, еще одна украинка Марта Костюк встретится с Амандой Анисимовой. В 2019 году Костюк обыграла Анисимову в первом раунде квалификации грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде.

Даяна Ястремская сыграет с Еленой Остапенко, которая сегодня уступила в полуфинале парного разряда турнира в Аделаиде. Екатерина Байндл будет бороться за победу с Камиллой Рахимовой.

Единственный представитель Украины в АТР Алексей Крутых попытается обыграть Диего Шварцмана.

Australian Open. WTA

Ангелина Калинина (Украина, №40 WTA) - [Q] Коко Вандевей (США, №140 WTA)

[Q] Леся Цуренко (Украина, №134 WTA) - Каролина Мухова (Чехия, №133 WTA)

Марта Костюк (Украина, №57) - [28] Аманда Анисимова (США, №29 WTA)

Даяна Ястремская (Украина, №99 WTA) - [17] Елена Остапенко (Латвия, №18 WTA)

Катерина Байндл (Украина, №97 WTA) - Камилла Рахимова (-, №110 WTA)

Australian Open. ATP

[Q] Алексей Крутых (Украина, №188 ATP) - [23] Диего Шварцман (Аргентина, №25 ATP)