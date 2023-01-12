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Украинские теннисисты узнали соперников в основной сетке Australian Open
Соревнования стартуют 16 января
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На открытом чемпионате Австралии завершились матчи квалификации, по итогам которых определились соперники украинских теннисистов. Ангелина Калинина сыграет с Коко Вандевей, уступившей в 2019 году во втором круге турнира WTA 125 в Хьюстоне.
Леся Цуренко проведет матч с Каролиной Муховой из Чехии, еще одна украинка Марта Костюк встретится с Амандой Анисимовой. В 2019 году Костюк обыграла Анисимову в первом раунде квалификации грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде.
Даяна Ястремская сыграет с Еленой Остапенко, которая сегодня уступила в полуфинале парного разряда турнира в Аделаиде. Екатерина Байндл будет бороться за победу с Камиллой Рахимовой.
Единственный представитель Украины в АТР Алексей Крутых попытается обыграть Диего Шварцмана.
Australian Open. WTA
Ангелина Калинина (Украина, №40 WTA) - [Q] Коко Вандевей (США, №140 WTA)
[Q] Леся Цуренко (Украина, №134 WTA) - Каролина Мухова (Чехия, №133 WTA)
Марта Костюк (Украина, №57) - [28] Аманда Анисимова (США, №29 WTA)
Даяна Ястремская (Украина, №99 WTA) - [17] Елена Остапенко (Латвия, №18 WTA)
Катерина Байндл (Украина, №97 WTA) - Камилла Рахимова (-, №110 WTA)
Australian Open. ATP
[Q] Алексей Крутых (Украина, №188 ATP) - [23] Диего Шварцман (Аргентина, №25 ATP)
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