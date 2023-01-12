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Хуберт Хуркач обыграл Рафаэля Надаля в тренировочном матче перед Australian Open

Теннис
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Посмотрим на успехи испанца на турнире

Хуберт Хуркач обыграл Рафаэля Надаля в тренировочном матче перед Australian Open

Фото: GAMINGDEPUTY

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22-кратный победитель турниров "Большого шлема" испанец Рафаэль Надаль потерпел поражение от представителя Польши Хуберта Хуркача в тренировочном матче перед Открытом чемпионатом Австралии.

Поляк оказался сильнее своего соперника.

Хуберта Хуркач - Рафаэль Надаль 7:6 (7:4), 7:5

Встреча прошла на центральном корте турнира — арене Рода Лэйвера на хардовом покрытии.

Рафаэль Надаль будет защищать титул Открытого чемпионата Австралии. В первом круге испанец сойдётся с британцем Джеком Дрэйпером.

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В статье: Рафаэль Надаль Хуберт Хуркач
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