Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Хуберт Хуркач обыграл Рафаэля Надаля в тренировочном матче перед Australian Open
Посмотрим на успехи испанца на турнире
Фото: GAMINGDEPUTY
22-кратный победитель турниров "Большого шлема" испанец Рафаэль Надаль потерпел поражение от представителя Польши Хуберта Хуркача в тренировочном матче перед Открытом чемпионатом Австралии.
Поляк оказался сильнее своего соперника.
Хуберта Хуркач - Рафаэль Надаль 7:6 (7:4), 7:5
Встреча прошла на центральном корте турнира — арене Рода Лэйвера на хардовом покрытии.
Рафаэль Надаль будет защищать титул Открытого чемпионата Австралии. В первом круге испанец сойдётся с британцем Джеком Дрэйпером.
Популярное сейчас
- "Фола не было". Малиновский разочарован желтой карточкой в первом матче за Марсель
- Один Ка-52 и 430 оккупантов – 100 из них в районе Соледара. Генштаб – о потерях россиян за 11.01
- Труа – Марсель. ВИДЕО обзор матча, в котором дебютировал Малиновский
- Украинка Володько выиграла седьмой титул в карьере
- Красотка дня. Яркая жена 65-миллионного испанского защитника Челси. ФОТО
- Вратарь-неудачник киевского финала ЛЧ закрутил роман с секс-символом итальянского ТВ. ФОТО