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ITF разорвала контракт с компанией Пике по Кубку Дэвиса
Стороны пришли к компромиссу
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David S. Bustamante/Soccrates
Международная федерация тенниса (ITF) и компания Kosmos испанского футболиста Жерара Пике разорвали контракт на проведение Кубка Дэвиса. Об этом пишет французское издание 2Playbook, ссылаясь на источник.
"ITF подтверждает, что сотрудничество с Kosmos по проведению Кубка Дэвиса завершено. Несмотря на это, все запланированные соревнования этого года будут проведены, а финал состоится в Малаге в ноябре 2023-го. ITF заключила выгодную сделку в 2018 году, которая привела к увеличению количества участников, призового фонда и интереса к Кубку Дэвиса, а также обеспечила финансирование для поддержки развития нашего вида спорта.
Теперь мы сосредоточены на проведении ещё одного розыгрыша турнира и росте интереса к крупнейшему ежегодному международному соревнованию в спорте", — говорится в заявлении ITF.
По информации источников, компания Пике обязана была оплачивать каждый розыгрыш Кубка Дэвиса (€ 40 млн евро). Однако во время пандемии условия были пересмотрены.
От Kosmos поступали выплаты в € 10 и 19 млн. В Международной федерации тенниса надеялись, что к 2023 году выплаты вернутся к прежним объёмам, однако этого не произошло.
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