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Надежда Киченок уступила в полуфинале парного турнира в Хобарте

Теннис
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Украинская теннисистка не смогла выйти в финал соревнований

Надежда Киченок уступила в полуфинале парного турнира в Хобарте

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Надежда Киченок и Кимберли Циммерманн уступили Кирстен Флипкенс и Лауре Зигемунд. Украинско-бельгийская пара завершила выступление на турнире WTA в Австралии

Полуфинал. WTA

Надежда Киченок/Кимберли Циммерманн (Украина/Бельгия) - Кирстен Флипкенс/Лаура Зигемунд (Бельгия/Германия, 1) 2:6, 6:7(5)

Матч длился 1 час и 35 минут. За это время Киченок и Циммерманн не совершили ни единого эйса, допустили 2 двойных ошибки и реализовали 3 брейк-поинта.

Стоит отметить, что для украинско-бельгийской пары это первый совместный полуфинал.

На следующей неделе Надежда и Кимберли вместе стартуют в парной сетке Australian Open.

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В статье: Надежда Киченок
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