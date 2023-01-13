Надежда Киченок уступила в полуфинале парного турнира в Хобарте

Надежда Киченок и Кимберли Циммерманн уступили Кирстен Флипкенс и Лауре Зигемунд. Украинско-бельгийская пара завершила выступление на турнире WTA в Австралии

Полуфинал. WTA

Надежда Киченок/Кимберли Циммерманн (Украина/Бельгия) - Кирстен Флипкенс/Лаура Зигемунд (Бельгия/Германия, 1) 2:6, 6:7(5)

Матч длился 1 час и 35 минут. За это время Киченок и Циммерманн не совершили ни единого эйса, допустили 2 двойных ошибки и реализовали 3 брейк-поинта.

Стоит отметить, что для украинско-бельгийской пары это первый совместный полуфинал.

На следующей неделе Надежда и Кимберли вместе стартуют в парной сетке Australian Open.